サッカー日本代表がワールドカップ（W杯）北中米大会の壮行試合でアイスランドに1-0で勝利したことに、中国のサッカーファンも反応を示している。5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた試合、日本は終始ボールを支配しチャンスを作り出すもなかなかゴールが奪えず。後半に相次いで選手を交代すると、迎えた86分に途中出場の菅原由勢のクロスに同じく途中出場の小川航基が頭で合わせて待望の先制点を挙げる。その後、ア