５月31日、森保一監督が率いる日本代表は国立競技場で開催された国際親善試合でアイスランド代表と対戦した。立ち上がりからゲームの主導権を握るも、相手を崩しきれないもどかしい時間が続いたなか、87分に右からの菅原由勢のピンポイントクロスに小川航基が頭で合わせて先制点を奪取。この１点を守り切り、北中米ワールドカップ前最後の試合を白星で飾った。森保ジャパンはこの後、事前キャンプ地のモンテレイへ出発。Ｗ杯