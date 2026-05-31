5月31日、東京競馬場で行われた競馬の祭典・日本ダービー（3歳・G1・芝2400m）は、松山弘平騎乗の1番人気、ロブチェンが皐月賞に次ぐ勝利でクラシック二冠を達成した。同馬はこの勝利でG1・3勝目。鞍上の松山弘平騎手はダービー初勝利。2番人気に支持されたリアライズシリウスは直線で失速、7着に敗れた。日本ダービー、勝利ジョッキーコメント1着ロブチェン松山弘平騎手「1番は自分が本当に信じられない気持ちで、自分がダー