記事ポイントダイキン工業が海外空調事業の経営管理システムを「fusion_place」へ刷新し、50以上の海外拠点で予算・実績管理を一元化従来のEPMパッケージと比べ、組織変更への対応が2週間〜1か月から大幅短縮。ユーザー主導でメンテナンスが可能にアジア・オセアニア、マレーシアに続き、ベトナムでは稼働済み、フィリピン・タイでは2026年度前半の稼働を予定 ダイキン工業が、海外空調事業の経営管理システムを刷新していま