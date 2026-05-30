演歌歌手の藤あや子が29日に自身のアメブロを更新。きりたんぽやアスパラとチキンの炒め物など、手作りのランチを公開した。この日、藤は「おうちランチ」と切り出し「きりたんぽ アスパラ＆チキンのガーリック炒め」とメニューを紹介し、完成した手料理の写真を公開した。続けて「アスパラ＆チキンのガーリック炒め」について「ガーリック醤油で下味をつけて一晩置いたチキンをカットして旬のアスパラと炒めました」と説明。「チ