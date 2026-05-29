Hakubiが、8月11日に開催する主催イベント＜京都藝劇 2026＞の全出演アーティストを解禁した。新たに発表されたのは、Ivy to Fraudulent Game、片平里菜、なきごと、Brown Basketの4組。既に発表されていたクレナズム、TETORA、猫は液体、hananashi、yutori、そしてHakubiを合わせて、計10組のラインナップだ。今回はKYOTO MUSEと磔磔の2会場にて、ステージ時間の被りなしで開催されるため、全アーティストのライブを余すことなく