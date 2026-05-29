Hakubiが、8月11日に開催する主催イベント＜京都藝劇 2026＞の全出演アーティストを解禁した。

新たに発表されたのは、Ivy to Fraudulent Game、片平里菜、なきごと、Brown Basketの4組。既に発表されていたクレナズム、TETORA、猫は液体、hananashi、yutori、そしてHakubiを合わせて、計10組のラインナップだ。今回はKYOTO MUSEと磔磔の2会場にて、ステージ時間の被りなしで開催されるため、全アーティストのライブを余すことなく目撃できることも魅力のイベントになっている。

なお、初日となる8月10日にはホームであるKYOTO MUSEにてHakubiのワンマンライブが開催される。

◾️＜京都藝劇 2026＞

2026年8月10日（月）

会場：KYOTO MUSE

出演：Hakubi（ワンマン）

時間：18:30開場 / 19:00開演 2026年8月11日（火・祝）

会場：KYOTO MUSE・磔磔

出演：Ivy to Fraudulent Game / クレナズム / TETORA / なきごと / 猫は液体 / Hakubi / hananashi / Brown Basket / 片平里菜 / yutori

時間：リストバンド交換12:00〜

KYOTO MUSE 開場13:00 / 磔磔 開場13:30

料金：前売り6,000円（学割4,800円）税込 / 共にドリンク代別途必 ▼チケット

https://www.shimizuonsen.com/schedule/detail/4438/

◾️「KAZE」

2026年4月29日（水）リリース

配信：https://lnk.to/Hakubi_KAZEPR

※『The Derby Dream Goes ON〜鳴りやまないダービーの夢』テーマソング