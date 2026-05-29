【USJ：「葬送のフリーレン」コラボ】 開催期間：2026年5月30日～2027年1月11日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、5月30日より開催される新アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」を体験してきたので、その模様をお伝えする。 アトラクション入口の看板 「葬送のフリーレン スト}