市販薬と似た成分や効能を持つ「OTC類似薬」が処方された患者に追加負担を求めることなどを盛り込んだ健康保険法改正案が、国会で可決・成立しました。関口参院議長：賛成166、反対79。よって本案は可決されました。与党に加え国民民主党など一部野党も賛成して成立した今回の改正法で、鎮痛剤の「ロキソニン」など「OTC類似薬」約1100品目を処方された患者は、薬代の25％が保険適用外の特別料金として追加請求されます。