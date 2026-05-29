県産の野菜や果物の魅力をPRする「あきたフレッシュ大使」に、新たに3人が選ばれました。3人は、「生産者の真心を全国の消費者へ届けたい」と意気込みを語りました。2年前、「ミス・フレッシュ秋田」から名称が変わった、「あきたフレッシュ大使」。3代目に選ばれたのは、大川りるはさん、小野すみれさん、渡邊悠那さんの3人です。3人には、29日、委嘱状が手渡されました。代表して、渡邊さんが誓いの言葉を述べました。渡邊悠那さ