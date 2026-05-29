日本ハムの島本が昨季までの“本拠地”でヒロインに登場日本ハムの島本浩也投手が28日に甲子園球場で行われた阪神との交流戦で、1回を3者凡退に抑えて勝利に貢献した。敵地でのヒーローインタビューでは異例の光景が広がり、ファンも「本当に感動した」と心を打たれていた。3-1でリードしている8回に登板。代打のディベイニーを空振り三振、高寺を二ゴロ、中野を三ゴロに仕留め、今季8個目のホールドをマークした。33歳左腕