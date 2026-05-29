日本ハムの島本が昨季までの“本拠地”でヒロインに登場

日本ハムの島本浩也投手が28日に甲子園球場で行われた阪神との交流戦で、1回を3者凡退に抑えて勝利に貢献した。敵地でのヒーローインタビューでは異例の光景が広がり、ファンも「本当に感動した」と心を打たれていた。

3-1でリードしている8回に登板。代打のディベイニーを空振り三振、高寺を二ゴロ、中野を三ゴロに仕留め、今季8個目のホールドをマークした。

33歳左腕は2010年に育成2位指名で阪神に入団。2019年には63試合に登板するなど、救援一筋で2025年までに204試合に登板した。同年オフに伏見寅威捕手とのトレードで日本ハムへ移籍した。

この日は昨年までの本拠地だった甲子園でヒーローインタビューに登場。試合に敗れたが阪神ファンも聞き入り、島本も敵地のスタンドに深々と頭を下げると、温かい拍手が起こっていた。

感動の光景にファンも反応。ネット上には「阪神ファンも残って称えていたの凄くいいなって。感動をありがとう」「阪神ファンの方々の拍手、感動しました。素晴らしい光景でした」「島本さんがヒーローになった瞬間、球場が大歓声に包まれていて、本当に感動しました」「阪神ファンの方々も温かく迎えてくださっているように感じて、すごく嬉しかったです。」「ヒーローインタビューを見た。涙が出てきた」「阪神ファンも島本のタオルをたくさん持って振ってくれていましたね。阪神ファン、ありがとうございます」といった声が並んでいた。（Full-Count編集部）