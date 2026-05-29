レーガン大統領暗殺未遂事件の裏に、若き日のジョディ・フォスターの存在があった――。きょう29日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)では、世界中を震撼させた事件の驚きの動機に迫る。スタジオゲストの賀来賢人○事件前に犯人と電話で会話今回登場するのは、世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件。犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対して政治的