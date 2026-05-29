アメリカ大統領暗殺未遂事件の裏に若き日のアカデミー女優の存在…『金曜ミステリークラブ』で“実際の電話音声”公開

アメリカ大統領暗殺未遂事件の裏に若き日のアカデミー女優の存在…『金曜ミステリークラブ』で“実際の電話音声”公開