レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、クラブとの契約延長について言及した。2018年夏にフラメンゴからレアルに加入して以降、独創的なボールタッチやスピードを生かしたドリブル突破を武器に主力として活躍してきたヴィニシウス。クラブ公式通算375試合に出場し、128ゴール100アシストを記録している。今季もラ・リーガ36試合で16ゴール6アシストを記録したヴィニシウスとレアルの現行契約は