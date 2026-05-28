日本航空の客室乗務員から乗務前の検査でアルコールが検知され、便の出発が遅れる事案を受け、国土交通省は監査に入った。乗務員は規程に反する飲酒をしていたとされ、会社は再発防止に向け運用見直しを進めている。日本航空が謝罪日本航空の客室乗務員から乗務前の検査でアルコールが検知され、出発便が遅れた問題で日本航空は27日の会見で「この度は本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。国土交通省は28日、日本航空に対