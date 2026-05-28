トルコ南部の街、メルシン。道路脇に白い車が止まっています。すると突然、激しい炎が噴き上がりました。車内にいた2人はすぐに犬を連れ、避難。別のカメラでは、歩道で食事をしていた人たちが慌てて車から離れる様子も。現地のメディアによりますと、車はエンジンをかけた直後に爆発したということです。その後、現場に居合わせた人たちがトランクから消火器を持ち出し、火は消し止められました。一方、トルコ・カラビュクの道路