新潟市で10代の知人女性に対し複数回殴打する暴行を加えた疑いで、東京都内に住む大学生の男(18)が逮捕されました。 逮捕されたのは、東京都板橋区に住む大学生の男(18)です。警察によりますと、男は5月22日、新潟市内で10代の知人女性に対し左太ももと左頬を複数回殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。被害者の関係者からの通報で事件が発覚しました。女性にケガはありません。 男は、「間違いない」と容疑を認