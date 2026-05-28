（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は28日、米国による同日未明の攻撃の起点となった米軍航空基地を狙い攻撃を実施したと明らかにした。イラン政府系メディアが伝えた。どの航空基地を狙ったのか具体的には触れなかった。米国は中東の複数の国に航空基地を保有している。ファルス通信は革命防衛隊の広報部門の声明を引用する形で、「米侵攻軍がきょう未明、バンダルアッバス空港周辺の場所に対して飛翔（ひしょう）体を用