ドイツの地方裁判所に到着したクレッタ被告＝27日/Sina Schuldt/Pool/AFP/Getty Images（CNN）ドイツの裁判所はこのほど、左翼過激派組織「ドイツ赤軍（RAF）」の元メンバーとみられ、一時は欧州の最重要女指名手配犯の1人に数えられていたダニエラ・クレッテ被告（67）に禁錮13年を言い渡した。逃亡中の罪に刑を科した。ニーダーザクセン州フェルデンの地方裁判所はクレッテ被告に対し、1999年から2016年にかけて犯した強盗致傷や