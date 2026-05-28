自民党の日本成長戦略本部は28日、「『文理の壁』を超えてイノベーション等を担う女性人材を育成する」として、大学の工学系学部の女子学生数の割合を2040年までに倍増させる目標などを盛り込んだ提言案を大筋で了承した。本部長を務める岸田元総理は、提言案の取りまとめについて「各国が強力な産業政策を進めている中、新たな潮流のもとで我が国においても官民連携のもと成長投資、危機管理投資を強力に進めていかなければならな