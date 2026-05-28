記事ポイント日本電子と浜松ホトニクスの技術を融合したレーザー加工SEMシステムが2026年5月25日に販売開始試料室内でレーザー加工から電子顕微鏡観察・元素分析まで一気通貫で完結本体標準価格1億7,000万円〜、年間10台の販売を予定 日本電子が、走査電子顕微鏡（SEM）にレーザー加工装置を搭載したシステム「LazEdge（レイズエッジ）」を2026年5月25日より販売開始しました。浜松ホトニクス社製の独自レーザー技術と日本電