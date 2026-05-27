“ステロイド五輪”の異名を持つ新スポーツ大会『Enhanced Games（エンハンスト・ゲームズ）』が、5月23日（日本時間24日）にアメリカのラスベガスで開幕。その“常識破壊”すぎる競技内容と結果に、世界中で賛否が巻き起こっている。【写真】「ステロイド五輪」で世界新記録、2億円を獲得したゴロメエフ選手2億円にも及ぶ賞金「大会の特徴は、通常の国際大会では禁止されているドーピング行為を全面的に容認している点です。選