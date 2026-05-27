PK shampooが、最新EP『尊い偽星』を本日リリースした。本作は、新曲の「還らざる光」と「Viva la fake star」に加え、2025年11月にリリースした配信シングル「Bad Boys Blue」、現在のサウンドアレンジで再録した「天王寺減衰曲線」の全4曲が収録されている。今作のオフィシャルレビューがオフィシャルサイトに掲載されているので、是非そちらもチェックしてみてほしい。また、本作の対象店舗・ECサイトでの購入者には、先着でオ