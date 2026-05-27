エルゴジャパンは5月20日、都内で世界初の家庭用スモーククリーナー「スモークゼロ新商品発表会」を開催した。ゲストにジャーナリストの堀潤さんが登場し、喫煙者と非喫煙者が快適に共存できる環境の作り方などについてトークセッションを行った。また「スモークゼロ」のある快適な空間を演出するデモンストレーションなどを行った。はじめに、スモーククリア営業部兼管理部の福田裕二取締役は「今回は家庭の中で喫煙者と非喫