Bluetooth対応のアクティブスピーカー「AT-SP3X」と開放型モニターヘッドフォンのAmazon限定モデル「ATH-R70x GM ガンメタリック」 Amazonは「Amazon スマイルSale」を27日から開始。期間は6月2日23時59分まで。オーディオテクニカの製品もセール対象になっており、27日に編集部が確認したところ、Bluetooth対応のアクティブスピーカー「AT-SP3X」が23% OFFの22,900円で販売中。