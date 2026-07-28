逆転勝ちで２回戦に進出した錦織圭（ロイター）東スポWEB

錦織圭が引退表明後初戦を突破、全米では大坂なおみと混合ダブルスへ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 錦織圭が引退表明後初のツアー大会、ムバダラDCオープンに出場した
  • 1回戦で商竣程に逆転勝利し、昨年5月以来となるツアー勝利を手にしたとのこと
  • 全米オープンでは大坂なおみと混合ダブルスを組むことも明らかになり注目を集める
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