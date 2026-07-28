テニスの全米オープンが日本時間28日、混合ダブルスのエントリーリストを発表しました。そこには大坂なおみ選手と錦織圭選手ペアの名前も記載されていました。全米オープン混合ダブルスは現地時間8月24日から26日まで行われます。錦織選手は5月に今シーズン限りで現役引退することを表明。その際に大坂選手は「ケイは、自分が私にとってどれほど大きな励みになっているか気づいていないと思うけど、若い頃はいつも彼の試合を見て、