鷹は1イニング3発を放つなど敵地で打線が爆発26日、プロ野球交流戦が開幕。楽天を除くパ・リーグ5球団が初戦を制した。オリックスはDeNAに7-1で快勝。初回に野口智哉内野手の2点適時二塁打などで一挙4点を先制すると、先発の九里亜蓮投手が8回3安打1失点の好投で5勝目を挙げた。ロッテは3-1で広島に逆転勝利。1点を追う8回に山口航輝外野手の適時打で追いつくと、続く好機で代打のネフタリ・ソト内野手が2点適時二塁打を放ち、