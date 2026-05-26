鷹は1イニング3発を放つなど敵地で打線が爆発

26日、プロ野球交流戦が開幕。楽天を除くパ・リーグ5球団が初戦を制した。オリックスはDeNAに7-1で快勝。初回に野口智哉内野手の2点適時二塁打などで一挙4点を先制すると、先発の九里亜蓮投手が8回3安打1失点の好投で5勝目を挙げた。

ロッテは3-1で広島に逆転勝利。1点を追う8回に山口航輝外野手の適時打で追いつくと、続く好機で代打のネフタリ・ソト内野手が2点適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。先発のアンドレ・ジャクソン投手は6回1失点。2番手の八木彬投手が5勝目を手にした。

ソフトバンクは8-3で巨人に勝利した。3回、正木智也外野手の2号ソロ、栗原陵矢内野手の13号3ラン、山本恵大外野手の1号ソロと1イニング3本塁打で5点を先制。先発の大津亮介投手は7回1失点（自責点0）で5勝目。初戦から投打がかみ合い快勝した。

日本ハムは阪神を4-0で完封。新庄剛志監督は監督通算300勝を達成した。6回にフランミル・レイエス外野手の9号ソロで先制。先発の伊藤大海投手は、9回に無死満塁のピンチを背負ったが後続を断ち、9回7安打13奪三振無失点の熱投で、リーグトップの6勝目を挙げた。

西武は延長11回を戦い、ヤクルトに2-1で勝利した。7回、渡部聖弥外野手の適時打で先制。9回に甲斐野央投手が同点にされるも、11回1死二塁で、渡部が適時二塁打を放ち決勝点を挙げた。佐藤隼輔投手がプロ初セーブをマークした。

楽天は0-1で中日に敗れた。先発の荘司康誠投手は7回97球6安打1失点の粘投。しかし打線が相手先発のカイル・マラー投手の前に沈黙した。6安打を放ち何度も好機をつくったが、あと1本が出ず、カード初戦を落とした。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）