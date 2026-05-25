おにぎりを一度にたくさん作る！ 初夏は運動会行事があったり、お天気の週末にピクニックなどを予定している方も多いのでは？そんなときに、おにぎりを作って持っていくのはいかがでしょうか？今日は一度にたくさんのおにぎりを作るアイデアレシピをご紹介します。 牛乳パックでスクエアおにぎりまきすで作る俵型のおにぎり一口サイズのまんまるおにぎり食べやすい大きさがポイント 牛乳パックやまきすで作るおにぎり、一口サイ