日本サッカー協会(JFA)は25日、31日に開催されるキリンチャレンジカップ2026・日本代表vsアイスランド代表のチケットが完売したことを発表した。なお、当日券の販売はない。同試合は国立競技場で開催され、19時25分キックオフ予定。6月に行われる北中米W杯に向けた壮行試合となる。