柴犬を車で病院へ連れて行くと……嫌がるかと思いきや、まさかの反応を見せる様子は、27万8000回以上も再生され、「もぉ～可愛い♡」「病院連れていきやすくていいですねw」といった声が寄せられました！

【動画：車で犬を病院へ連れて行った結果→『大好きな先生』が現れると…尊すぎる再会と『帰り道の表情』】

大好きな先生を待ちきれない柴犬さん

Instagramアカウント「こまめಇ(@_shibakomame_15)」さまは、柴犬の「こまめ」ちゃんと飼い主さんの日常を紹介しているアカウントです。

ある日、病院に連れて来られたこまめちゃん。嫌がるかと思いきや、なんだか待合室で妙にソワソワ……。

飼い主さんによると、こまめちゃんはいつも通っている動物病院の獣医さんが大好きなのだそう。そのため、動物病院は嫌なところではなく、こまめちゃんにとって"推し活"の場なのだとか！

そのため、待合室で待っている間は、ソワソワと落ち着きがなくなり、時には「先生～！」と呼びかけるような鳴き声を出すことも。

先生と再会すると…

すると、そんなこまめちゃんの呼びかけに気づいてくれた先生が、診察室から顔を出してくれました！すると、先生に気づいたこまめちゃんは……

なんと、あまりの尊さに後ずさり！大好きな推しの姿を目の前にして、思わず距離をとってしまうこまめちゃん。そして……

なんと、まるでカエルのようにぴょんぴょんぴょんっと跳ねながら先生に近づいて行くではありませんか！あまりにも興奮しすぎて、普段の走り方を忘れてしまったようです（笑）

まさかの"カエル化"に爆笑の声

カエルのように先生へ近づいていった、こまめちゃん。診察が終わり、病院での用事が済んだために車へ戻ると……

超落ち込んでいる……！明らかに顔の表情がなくなり、ふてくされたかのように後部座席のシートに顔をくっつけるこまめちゃんなのでした。

獣医さんに目がハートになってしまったこまめちゃんの様子は、Instagramで大きな話題に。コメント欄には「こまめちゃん可愛い♡」「嬉しさ全開ですね！」「全身使って愛情表現してて、最高すぎる！」といった声が寄せられました。

獣医さん大好きな人懐っこいこまめちゃんの日常は、Instagramアカウント「こまめಇ(@_shibakomame_15)」さまで紹介されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こまめಇ(@_shibakomame_15)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。