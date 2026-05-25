仕事ができる人は「いったん持ち帰ります」と言わない。ではどう言う？

会議の最後に「持ち帰ります」で終わり、また同じ議題が繰り返されていませんか。会議は報告の場ではなく、次の行動を決めきる場。誰が、いつまでに、何をするのか――その一言を確定できるかで、チームの速度は大きく変わります。

SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる 令和リーダーの基本 を本記事で紹介します。

会議では「次のアクション」を必ず決めきる

上司になると、業務の質がガラリと変わります。

その象徴が「会議」の増加です。他部署との調整、計画策定、進捗管理……。

カレンダーは会議で埋まり、自分の作業時間は削られていく。だからこそ、この会議という時間をどう使うかで、チームの生産性は天と地ほどの差が開きます。

会議は「報告する場所」ではありません。単なる報告であれば、チャットやメールで十分です。

会議とは、「次のアクションを決めきる場所」なのです。

「持ち帰って検討」は、仕事のフリをした「先送り」である

しかし、世の中の会議では、ある言葉が免罪符のように使われています。

「いったん持ち帰ります」「別途検討します」「後日改めて相談しましょう」。

私はこれらを「決断の先送り言葉」と呼んでいます。その場で決めれば1回で終わる話を、「波風を立てたくない」「責任を取りたくない」という心理から先送りにする。

その結果、来週もまた同じメンバーで同じ議題の会議が開かれる。これこそが、チームのスピードを殺す最大の要因です。

なぜ、人は決断を先送りにするのでしょうか？ それは、人間にとって「意思決定」こそが、最も脳に負荷がかかるストレスフルな作業だからです。

しかし、上司の給料には、「決断することへの対価」が含まれています。現場の実務を部下に任せた分、上司が背負うべきは「決めること」です。

上司が会議で決断から逃げれば、部下は動きようがなく、上司自身がチーム最大のボトルネックになってしまうのです。

「決められない」なら、「いつ決めるか」を決める

ルールはたった一つ。「会議の中で、次のアクション（誰が・いつまでに・何をするか）を確定させる」ことです。

もし、その場で情報が足りなくて「A案かB案か」を決められない場合はどうすればいいでしょうか？

その場合でも、「持ち帰る」のではなく、「現時点では決められない」ということを決定し、「決めるための条件」をその場で決めるのです。

×悪い例（先送り）：「データが足りないね。では、この件はいったん持ち帰って検討しましょう」→誰が何をするか不明確で、ズルズルと時間が過ぎます。

○良い例（条件付き決断）：「今のデータではA案かB案か判断できない。だから、来週の火曜日までに、佐藤さんがC社の見積もりを取ってきてくれ。その数字を見て、水曜日に私が決断する」

これも立派な「会議での決定」です。「誰が何をすれば、いつ決まるのか」というネクストアクションが明確になっているからです。

決裁者である上司の責任は、会議終了時に参加者全員が、次に自分が何をすべきかを明確に言える状態をつくることです。

その場で決めきる、あるいは決めるための手順を決める。

その「決断する覚悟」を持ったとき、あなたのチームのスピードは劇的に加速するはずです。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』から一部を抜粋・編集し作成しました）