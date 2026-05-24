【モデルプレス＝2026/05/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介（Ryosuke Yamada）と俳優で歌手の中島健人が、22日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。2人のやりとりに反響が寄せられている。【写真】山田涼介「王子すぎる」と話題の衣装姿◆中島健人、山田涼介と共演「隣国の王子同士でよろしくお願いします」この日のオープニングで山田との共演について話を振られた中島は「ジュニアの頃から