24日は日本海の低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、すっきりしない天気の所が多いでしょう。西日本や東日本太平洋側、沖縄では雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。北陸と東北はくもりや雨となるでしょう。北海道は、午前中は晴れ間があるものの、低気圧が近づく午後は西から雨の範囲が広がる見込みです。最低気温は全国的に23日と同じくらいか高く、朝の肌寒さが和らぐ所もありそうです。25日は北海道や沖