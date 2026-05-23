創部76年の名門・パナソニック硬式野球が2026年限りで活動休止数多くのプロ野球選手を輩出してきた名門・パナソニック硬式野球部が、創部76年目の2026年シーズン限りで活動を休止することが決まった。昭和時代の終身雇用と違い、転職が珍しくなくなった時代。従業員の一体感醸成などの目的でつくられた社会人野球部が、活動を続けていく意義は何か。井上貴晴監督は「もう少しチームの価値をつくることができていれば、休部は免れ