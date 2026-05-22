22日の未明から朝にかけて、石川県加賀市でクマの目撃情報が2件寄せられ、加賀市と警察が注意を呼びかけています。加賀市と警察によりますと、22日午前1時すぎ、加賀市山代温泉大和町にある旅館の駐車場で、「イノシシくらいの大きさのクマを目撃した」と、近くを通りかかった人が警察に通報しました。クマは成獣とみられ、その後、山の方に逃げて、いなくなったということです。また、22日午前7時半ごろには、山代温泉からおよそ6