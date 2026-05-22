３人ぷらす1個の、フラミンゴを探すヘンテコな旅。ひょんなことから始まった、笑って迷って、少し前に進む。映画『トランジット・イン・フラミンゴ』が公開中です。＜ストーリー＞一緒に移住してきた恋人に置いていかれたサエ。地元から離れられないまま日々を過ごすリュウタロウ。冷蔵庫を背負い、親友キョンちゃんとの思い出を探しにきたアカリ。見知らぬ３人が偶然出会い、１台の冷蔵庫と共に、フラミンゴを探すことに。銭湯に