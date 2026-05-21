約1か月ぶりのリアル二刀流で躍動【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場し、初回から投打で躍動。第1打席で初球先頭打者アーチを放つと、その裏は連続三振などで3者凡退。リアル二刀流で試合を支配している姿を見た米メディアは、他に誰にも真似できない才能に対して“嫉妬”を思わせる声を漏らして