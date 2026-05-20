伊勢丹新宿店で、2026年5月26日から6月1日まで、スイーツの祭典「マ・パティスリー2026」が開催される。3回目となる今回は40を超えるブランドが集結。パティシエが会場で腕を振るうライブパフォーマンスを前面に打ち出し、目の前で仕上げていく過程を見ながら、作り手本人から素材や技へのこだわりを直接聞ける場として設計している。イートイン営業時間は各日10時30分から20時。5年ぶりの再結成「チームジャパン」と、会場限定の3