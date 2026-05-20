モスフードサービス（東京都品川区）が運営するハンバーガーチェーン「モスバーガー」の新商品「アボカド海老（エビ）カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」が5月20日に発売を開始します。さらに、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」も数量限定で同時に登場します。【えーっ！】豪華すぎる！ボリュームたっぷり新バーガー井村屋と共同開発した新スイーツも！同社は2025年の初夏に定