Image: NASA, ESA, CSA, STScI, J. Lee (STScI), T. Williams (Oxford), PHANGS Team 2024年2月6日の記事を編集して再掲載しています。迫力ある“宇宙の目”たち。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）から、銀河円盤がJWSTに対してほぼ正面を向いた「フェイスオン渦巻銀河」のコレクションが届きました。これら19の渦巻銀河の最新画像は、74の渦巻銀河に関するデータを収集している近傍