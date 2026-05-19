Image: NASA テック業界は宇宙でも張り合い中！アメリカは中国より先に月面着陸をしようと宇宙空間でも競争している状態ですが、イーロン・マスクのSpaceXとジェフ・ベゾスのBlue Originも競争を繰り広げています。両社はNASAのアルテミス計画向けに有人着陸船をそれぞれ開発しているのですが、アメリカの宇宙飛行士を月面に最初に送り届けられるのはどちらか一社だけなんです。Blue Origin