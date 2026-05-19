Image: WorldDrive こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。昼夜で温度差の大きい季節。上着の着脱も増えますが手に持つのって面倒ですよね。そんなプチストレスにオススメな「モンキーロック」がmachi-yaに登場しました。いわゆるアドオンストラップで、ジャケットはもちろん工夫次第でいろんなアイテムをハンズフリーで持ち運べるというもの。通勤や