Photo: 小暮ひさのり ようこそ、日本へ！心待ちにしていた人も多いかもしれませんが、ようやく…です！MetaのAI「Meta AI」を搭載したAIスマートグラス、その第二世代となる「Ray-Ban Meta（Gen 2）」。加えてOakley（オークリー）ブランドから、「Oakley Meta HSTM（ハウストン）」「Oakley Meta Vanguard（ヴァンガード）」が正式発表。5月21日よりRay-BanとOakleyの公式ストア、公式オン