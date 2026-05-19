2回、右翼の万波が追加点を防ぐ爆肩を披露■日本ハム ー 楽天（19日・エスコンフィールド）苦しむエースを助けるワンプレーとなった。日本ハムの万波中正外野手が19日、エスコンフィールドで行われた楽天戦で失点を防ぐ“レーザービーム”を披露。衝撃のノーバウンド返球に「バケモンやん」「助走短いのにあの送球はエグいて」と驚くファンが目立った。1点ビハインドで迎えた2回の守備。先発の伊藤大海が2回2死一、二塁のピン