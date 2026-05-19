便利なだけでは満足できない、オシャレ番長な仕事人＆遊び人へ！2026年5月9日・10日の2日間、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。スズキブースでは、2026年1月23日にデザイン変更を伴う大幅改良を実施したばかりの軽トラ「スーパーキャリイ」に「HARD CARGO（ハードカーゴ）」のアイテムを装着したデモカーが出展され、カスタマ