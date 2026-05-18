ドジャースはエンゼルスのイエーツへ世界一リングを贈呈したが…昨季ドジャースでプレーしたエンゼルスのカービー・イエーツ投手は16日（日本時間17日）、ワールドシリーズ制覇を記念したリングを受け取った。ドジャース公式X（旧ツイッター）は、エンゼルスタジアム内でリングをつける右腕の写真を公開した。しかしその写真を見たファンは、しれっと映っている人物を見てある勘違いを起こしていた。笑顔でリングをつけるイエ