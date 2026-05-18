渡米後最長となる7回1失点の好投で今季2勝目【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャース・佐々木朗希投手が見せたベンチでの姿が、ファンの涙を誘った。17日（日本時間18日）に敵地で行われたエンゼルス戦に先発登板し、渡米後最長となる7回を4安打1失点に抑える好投を見せた。かつては涙を流したこともあったが“一変”。「あーー最高だ」「良かった」と反響を呼んでいる。メジャーの舞台で、